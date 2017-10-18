Ушаков: договоренностей о контактах лидеров "нормандской четверки" пока нет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Контакты лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время не планируются, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока еще не было договоренностей", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты лидеров в нормандском формате.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 12 февраля 2015 года подписали в белорусской столице согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Четыре профильные рабочие группы в рамках переговорного процесса занимаются политическими, экономическими, гуманитарными вопросами и вопросами безопасности.