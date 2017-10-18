Песков считает, что в вопросе участия Навального в выборах 2018 года "обсуждать нечего"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вопрос о возможности участия Алексея Навального в выборах президента РФ в 2018 году исчерпывающе прокомментировал Центризбирком, поэтому по этой теме "обсуждать нечего". Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Позиция ЦИК известна, обсуждать нечего", - сказал он. "Просто темы нет", - добавил Песков.

Позиция ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила во вторник, что Навальный согласно законодательству принять участие в выборах сможет только после 2028 года. Как она поясняла ранее, Навальный, заявлявший о планах участвовать в президентских выборах, не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, поскольку имеет судимость.

Судимость Навального

Алексея Навального осудили по части 4 статьи УК РФ о присвоении и растрате в рамках дела "Кировлеса". Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, преступление относится к тяжким. В соответствии с законом "Об основных гарантиях избирательных прав", если человек был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования непогашенную и неснятую судимость за эти правонарушения, участвовать в выборах он не может.

При этом сам Навальный заявлял, что не видит юридический препятствий для своего участия в избирательной кампании в марте 2018 года, поскольку в Конституции написано, что участвовать в выборах нельзя тем, кто находится в местах лишения свободы, он же осужден условно. Навальный говорил о планах обжаловать в Конституционном суде норму закона, которая запрещает ему баллотироваться с непогашенным условным сроком по статье о тяжком преступлении.