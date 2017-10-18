Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Константинов: Украина героизирует пантеон неудачников, возводя памятники палачам

Политика
18 октября, 11:51 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, октября. /ТАСС

Таким образом председатель Госсовета Крыма прокомментировал установку в Виннице памятника Симону Петлюре

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Украины героизируют пантеон неудачников, возводя памятники палачам и предателям. Такое мнение в среду высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя установку в Виннице памятника Симону Петлюре.

Ранее сообщалось, что первый на Украине памятник в полный рост одному из лидеров украинского националистического движения начала XX века Петлюре был открыт в Виннице 14 октября.

"Символично, что среди исторических персонажей, которые стали иконами и символами украинской независимости, нет победителей. Это пантеон неудачников, потерпевших сокрушительные исторические и жизненные поражения", - сказал Константинов, выступая на сессии крымского парламента.

"Предатель Мазепа, антисемит Петлюра, фашистский палач Бандера… Героизация палачей и дискриминация граждан своей страны по национальному, языковому и культурному признаку - закономерные последствия государственной политики, в основе которой лежит представление об исключительности украинской нации", - подчеркнул спикер Госсовета Крыма.

Петлюра участвовал в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Проводил жестокие расправы со всеми несогласными и массовые еврейские погромы.

В мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, приняв во внимание его мотивы - месть за своих родных и других евреев, погибших во время петлюровских погромов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
2
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
3
Умер бизнесмен Левон Айрапетян
4
В Ростовской области задержали участника организации "Правый сектор"
5
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
6
Кремль констатирует нестабильную ситуацию в Киеве
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама