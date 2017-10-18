Константинов: Украина героизирует пантеон неудачников, возводя памятники палачам

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Украины героизируют пантеон неудачников, возводя памятники палачам и предателям. Такое мнение в среду высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя установку в Виннице памятника Симону Петлюре.

Ранее сообщалось, что первый на Украине памятник в полный рост одному из лидеров украинского националистического движения начала XX века Петлюре был открыт в Виннице 14 октября.

"Символично, что среди исторических персонажей, которые стали иконами и символами украинской независимости, нет победителей. Это пантеон неудачников, потерпевших сокрушительные исторические и жизненные поражения", - сказал Константинов, выступая на сессии крымского парламента.

"Предатель Мазепа, антисемит Петлюра, фашистский палач Бандера… Героизация палачей и дискриминация граждан своей страны по национальному, языковому и культурному признаку - закономерные последствия государственной политики, в основе которой лежит представление об исключительности украинской нации", - подчеркнул спикер Госсовета Крыма.

Петлюра участвовал в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Проводил жестокие расправы со всеми несогласными и массовые еврейские погромы.

В мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, приняв во внимание его мотивы - месть за своих родных и других евреев, погибших во время петлюровских погромов.