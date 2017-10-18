Посол РФ в Азербайджане считает, что Дагестан влияет на отношения между странами

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МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Республика Дагестан оказывает сильное влияние на формирование отношений между Россией и Азербайджаном, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин на церемонии начала строительства моста через реку Самур на дагестанском участке российско-азербайджанской границы.
"В России нет ни одного региона, который бы оказывал такое сильное непосредственное влияние на формирование отношений между Россией и Азербайджаном", - сказал посол, добавив, что "этот фактор становится все более весомым и позитивным".
Прямые связи между Дагестаном и Азербайджаном - это "актив российско-азербайджанских межгосударственных отношений", считает посол.
По его словам, дальнейшие шаги в благоустройстве границы служат для выстраивания социальных и экономических связей между Россией и Азербайджаном.
"Президент... задачу поставил изменить ситуацию, когда Дагестан на территории России был окончанием, тупиком, после него уже граница. А теперь уже не граница, а граница с развитием, огромным развитием", - сказал на церемонии врио главы Дагестана Владимир Васильев.
По словам принявшего участие в церемонии министра транспорта России Максима Соколова, мост "открывает возможности для дальнейшего сотрудничества, торговли и комфортных пассажирских, эффективных грузовых перевозок".
Как сообщалось ранее, в среду началось строительство автомобильного моста через реку Самур на дагестанском участке российско-азербайджанской границы. Мост длиной 325 метров планируют достроить к весне 2019 года. Контролировать строительство будет Россия.