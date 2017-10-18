Голосовать на выборах президента с помощью "электронных урн" сможет каждый четвертый

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Порядка четверти всех избирателей России смогут, по расчетам ЦИК РФ, проголосовать на президентских выборах в марте 2018 года с помощью так называемых электронных урн - комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) и комплексов электронного голосования (КЭГов). Об этом сообщил в среду на заседании Центризбиркома зампредседателя комиссии Николай Булаев.

По его словам, в распоряжении ЦИК на президентских выборах будет более 10 тыс. КОИБов и тысяча КЭГов.

"Если размещать их на участках [с численностью] от двух до трех тысяч избирателей, то потенциально проголосовать с использованием КОИБов и КЭГов смогут около 25-27 млн избирателей", - сказал Булаев, уточнив, что это порядка четверти всех избирателей России.

В связи с этим он призвал региональные избиркомы размещать полученные по распределению ЦИК электронные комплексы на участках, где зарегистрировано наибольшее количество избирателей.

Москва и Подмосковье закупают КОИБы сами

После заседания Булаев уточнил в беседе с журналистами, что в своих расчетах не были учтены КОИБы, которые закупают за счет региональных бюджетов избирательные комиссии Московской области и Москвы. По его словам, Мосгоризбирком ждет внесения соответствующих поправок в городской бюджет. "Успеют ли они провести это до выборов президента, сейчас сложно говорить", - заметил он.

В Подмосковье уже прошел конкурс на поставку более 1 тысячи КОИБов-2017, их изготовит акционерное общество "Концерн "Автоматика", которое входит в госкорпорацию "Ростех". "Это значит, у нас КОИБов будет далеко за 11 тысяч, плюс КЭГи - 12 тысяч. Если на каждом проголосуют 2,5 тыс. [избирателей], то будет за 30 млн граждан [голосующих с помощью технических средств обработки бюллетеней]", - сказал зампредседателя ЦИК .

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.