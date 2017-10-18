Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии и план действий по Ирану

Крамник и Карякин примут участие в 80-м шахматном супертурнире в Вейк-ан-ЗееСпорт 18 октября, 15:25
Левитин: база олимпийской сборной по настольному теннису появится на Дальнем ВостокеСпорт 18 октября, 15:21
Новак: розетка в ближайшее время может стать пережитком прошлогоЭкономика и бизнес 18 октября, 15:19
Программа поддержки спроса на автомобили будет частично сокращена в 2018 годуЭкономика и бизнес 18 октября, 15:09
Медведев исключил несколько человек из президиума ВАКНаука 18 октября, 15:06
Трафик через Панамский канал увеличился по итогам финансового года на 22%Транспорт 18 октября, 15:05
Бывший чемпион мира по боксу Бриггс признался, что думал о суицидеСпорт 18 октября, 14:54
Авербух: церемония открытия Универсиады в Красноярске будет инновационнойСпорт 18 октября, 14:48
Кабаева: художественная гимнастика будет популярна даже в эпоху киберспортаСпорт 18 октября, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, вокруг иранской ядерной программы и итоги референдума в Курдском автономном районе Ирака.
"Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования в Сирии, ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы, а также итоги референдума в Курдском автономном районе Ирака", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества в контексте договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух стран в Сочи 23 августа 2017 года.
Разговор Путина и Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны.