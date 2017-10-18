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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии и план действий по Ирану

Политика
18 октября, 14:45 дата обновления: 18 октября, 14:48 UTC+3

Президент России провел с премьером Израиля телефонный разговор

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, вокруг иранской ядерной программы и итоги референдума в Курдском автономном районе Ирака.

"Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования в Сирии, ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы, а также итоги референдума в Курдском автономном районе Ирака", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества в контексте договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух стран в Сочи 23 августа 2017 года.

Разговор Путина и Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны.

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