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Правкомиссия одобрила законопроект об использовании объектов по уничтожению химоружия

Политика
18 октября, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Документ устанавливает, что имущество объектов по уничтожению химического оружия признается оборотоспособным

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект о порядке использования объектов, на которых завершено уничтожение химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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"Законопроектом предлагается установить, что после завершения уничтожения химического оружия на соответствующем объекте, подтвержденного техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия, имущество такого объекта, за исключением отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия, признается оборотоспособным", - говорится в сообщении.

Дальнейшее распоряжение таким имуществом будет осуществляться в порядке и способами, предусмотренными российским законодательством, уточнили в кабмине.

Проект вносит поправки в статью 5 закона об уничтожении химического оружия, действующая редакция которой устанавливает, что объекты по уничтожению химического оружия являются изъятыми из хозяйственного оборота и находятся в федеральной собственности. Всего в России семь таких объектов, отмечаются в сообщении кабмина. При этом к настоящему времени на всех объектах полностью завершено уничтожение химоружия.

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"Минпромторг совместно с федеральными органами исполнительной власти принимает меры по созданию востребованных производств на базе имущественных комплексов объектов, а также прорабатывает вопрос о порядке дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот оборудования, поставленного на объекты по программам безвозмездной технической помощи в рамках международных договоров", - сообщили в кабмине.

Принятие законопроекта позволит вовлекать в российскую экономику имущество, которое относилось к объектам по уничтожению химического оружия, реализуя на его базе инвестиционные проекты для создания высокотехнологичных производств в интересах отечественной промышленности, резюмировали в правительстве.

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