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Никифоров не исключил ответных мер в связи с проблемой российских СМИ в США

Политика
18 октября, 15:38 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Министр связи РФ подчеркнул, что Москва найдет свои рычаги воздействия, а не будет отвечать симметрично

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Министр связи РФ Николай Никифоров

Министр связи РФ Николай Никифоров

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр связи РФ Николай Никифоров не исключает ответных мер в связи с проблемой российских СМИ в США, но они не будут симметричными. Об этом он сообщил журналистам.

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"Надо искать другие рычаги воздействия, а не идти таким же путем [как США] <...> Я думаю, Россия найдет варианты, и не нужно уподобляться американским шагам", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ряд российских СМИ подвергается "беспрецедентному давлению", которое "существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в США".

Власти США обязали телеканал RT до 17 октября признать себя иностранным агентом. В случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала будут приняты серьезные меры вплоть до арестов, отмечала главный редактор RT Маргарита Симоньян. По словам главреда RT, после того, как телеканал будет признан иностранным агентом, он будет обязан публиковать полные данные всех сотрудников с зарплатами и домашними телефонами и адресами, что сделает работу RT невозможной, поскольку вряд ли люди будут делать выбор в пользу работы, а не безопасности семьи. Позднее она также сообщала о массовых увольнениях сотрудников телеканала из-за опасений за собственную безопасность.

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