Матвиенко пожелала успешной работы новому председателю МПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приветствовала нового председателя Межпарламентского союза (МПС) и пожелала ей удачи на новом посту, особо подчеркнув факт избрания главой союза женщины.

Об этом сенатор сообщила журналистам в среду, отметив, что избрание на этот пост представительницы Мексики Габриэлы Куэвас Баррон было встречено очень тепло.

Баррон была избрана большинством голосов в среду на заседании 137-й ассамблеи МПС и сменила на этом посту Сабера Чоудхури из Бангладеш.

"Выборы были конкурентными, и в этом их ценность. Показана приверженность МПС принципам демократии. Я хочу с удовольствием поздравить вас, дорогая Габриэла Баррон, с победой и хочу сказать, что Санкт-Петербург - город, который пережил три революции. Этот революционный дух до сих пор живет, и это, своего рода, тоже революция в МПС, потому что впервые на полноценный трехлетний срок избрана женщина", - сказала Матвиенко.

"Несмотря на свою революционность, Петербург всегда приносит удачу, и я хочу пожелать вам успешной работы, чтобы вы продолжили замечательные традиции и взяли новую олимпийскую высоту", - сказала Матвиенко, подчеркнув, что на 137-й ассамблее МПС было "много нового, много необычного".

"И, конечно, важность этой ассамблеи в том, что она избрала нового председателя МПС. Зал сегодня благодарил и аплодировал господину Чоудхури за его блистательное председательствование в течение трех лет. Он действительно очень много сделал для МПС, поднял уровень его работы на совершенно другую высоту", - сказала спикер Совфеда.

"Масштабное мероприятие" в Санкт-Петербурге

Матвиенко также отметила, что организаторы ассамблеи "очень много трудились, потому что провести столь масштабное мероприятие очень непросто". "Сегодня можно сказать, что мы с этим справились, и я уверена, что санкт-петербургская страница ассамблеи МПС уже завтра станет историей и будет одной из ярких страниц в этой истории", - сказала Матвиенко.

По ее словам, такие площадки дают возможность провести множество двусторонних встреч, которые шли на уровне всех парламентов. "Мы провели огромное количество двусторонних переговоров, что не могли бы сделать в течение двух-трех лет", - сказала Матвиенко и отметила, что лично для нее это был "очень интересный опыт", который сенатор будет использовать в своей парламентской деятельности.

Матвиенко также поблагодарила за работу журналистов, освещавших деятельность ассамблеи.