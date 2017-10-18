Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко пожелала успешной работы новому председателю МПС

Политика
18 октября, 16:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, октября. /ТАСС

Спикер Совфеда отметила, что выборы были конкурентными

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приветствовала нового председателя Межпарламентского союза (МПС) и пожелала ей удачи на новом посту, особо подчеркнув факт избрания главой союза женщины.

Об этом сенатор сообщила журналистам в среду, отметив, что избрание на этот пост представительницы Мексики Габриэлы Куэвас Баррон было встречено очень тепло.

Баррон была избрана большинством голосов в среду на заседании 137-й ассамблеи МПС и сменила на этом посту Сабера Чоудхури из Бангладеш.

"Выборы были конкурентными, и в этом их ценность. Показана приверженность МПС принципам демократии. Я хочу с удовольствием поздравить вас, дорогая Габриэла Баррон, с победой и хочу сказать, что Санкт-Петербург - город, который пережил три революции. Этот революционный дух до сих пор живет, и это, своего рода, тоже революция в МПС, потому что впервые на полноценный трехлетний срок избрана женщина", - сказала Матвиенко.

"Несмотря на свою революционность, Петербург всегда приносит удачу, и я хочу пожелать вам успешной работы, чтобы вы продолжили замечательные традиции и взяли новую олимпийскую высоту", - сказала Матвиенко, подчеркнув, что на 137-й ассамблее МПС было "много нового, много необычного".

"И, конечно, важность этой ассамблеи в том, что она избрала нового председателя МПС. Зал сегодня благодарил и аплодировал господину Чоудхури за его блистательное председательствование в течение трех лет. Он действительно очень много сделал для МПС, поднял уровень его работы на совершенно другую высоту", - сказала спикер Совфеда.

"Масштабное мероприятие" в Санкт-Петербурге

Матвиенко также отметила, что организаторы ассамблеи "очень много трудились, потому что провести столь масштабное мероприятие очень непросто". "Сегодня можно сказать, что мы с этим справились, и я уверена, что санкт-петербургская страница ассамблеи МПС уже завтра станет историей и будет одной из ярких страниц в этой истории", - сказала Матвиенко.

По ее словам, такие площадки дают возможность провести множество двусторонних встреч, которые шли на уровне всех парламентов. "Мы провели огромное количество двусторонних переговоров, что не могли бы сделать в течение двух-трех лет", - сказала Матвиенко и отметила, что лично для нее это был "очень интересный опыт", который сенатор будет использовать в своей парламентской деятельности.

Матвиенко также поблагодарила за работу журналистов, освещавших деятельность ассамблеи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа
2
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
5
Замглавы финансово-экономического управления ФСИН задержана по делу Коршунова
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама