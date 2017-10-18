МИД РФ: Ирак высоко ценит вклад России в борьбу с терроризмом в регионе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Советник премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалих аль-Файяд в ходе встречи с замглавой МИД РФ Михаилом Богдановым отметил важность помощи России в борьбе с терроризмом в ближневосточном регионе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Как отметил Фалих аль-Файяд, в Багдаде выражают высокую оценку последовательной линии России в иракских делах, настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом, в том числе на сирийском направлении", - отметили в документе, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам встречи.