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МИД: Россия выступает за сохранение единства и территориальной целостности Ирака

Политика
18 октября, 16:13 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Иракская сторона в свою очередь подчеркнула важность помощи РФ в борьбе с терроризмом на Ближнем востоке

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия выступает за сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака и урегулирование всех внутренних проблем через инклюзивный политический диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалихом аль-Файядом.

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"С российской стороны была констатирована неизменная поддержка Россией единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака, подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования всех внутрииракских проблем через инклюзивный политический диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны", - отметили в МИД РФ.

Иракский политик в свою очередь подчеркнул важность помощи, оказываемой Россией в борьбе с терроризмом в ближневосточном регионе.

"Как отметил Фалих аль-Файяд, в Багдаде выражают высокую оценку последовательной линии России в иракских делах, настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом, в том числе на сирийском направлении", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам встречи.

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