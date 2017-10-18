МИД: Россия выступает за сохранение единства и территориальной целостности Ирака

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия выступает за сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака и урегулирование всех внутренних проблем через инклюзивный политический диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалихом аль-Файядом.
"С российской стороны была констатирована неизменная поддержка Россией единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака, подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования всех внутрииракских проблем через инклюзивный политический диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны", - отметили в МИД РФ.
Иракский политик в свою очередь подчеркнул важность помощи, оказываемой Россией в борьбе с терроризмом в ближневосточном регионе.
"Как отметил Фалих аль-Файяд, в Багдаде выражают высокую оценку последовательной линии России в иракских делах, настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом, в том числе на сирийском направлении", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам встречи.