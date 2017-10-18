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ГД приняла в первом чтении поправки в закон о правовом положении иностранцев в РФ

Политика
18 октября, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Изменения предусматривают автоматическое продление разрешения на пребывание в России для иностранцев, поступивших после курсов в вуз по квоте

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает автоматическое продление разрешения на пребывание в России для иностранцев, поступивших в вузы после обучения на подготовительных отделениях (факультетах) по квоте. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ.

Согласно сопроводительным документам, основные поправки вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Ими оговаривается "продление срока временного пребывания в РФ иностранных граждан, обучающихся в пределах установленной правительством РФ квоты на образование на подготовительном отделении (подготовительном факультете)".

В пояснительной записке отмечается, что количество иностранных граждан, которым предоставлена квота и которые нуждаются в обучении на подготовительном факультете, "составляет около 30% от общего количества лиц, ежегодно принимаемых на обучение в рамках квоты". В то же время указывается, что, согласно законодательству, срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, приехавшего учиться и поступившего в учебное заведение для получения образования по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевается до окончания обучения.

При этом дополнительные образовательные программы не подлежат государственной аккредитации. Следовательно, подчеркивают разработчики, "срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, завершившего обучение на подготовительном факультете, не может быть продлен до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе".

В этой связи, по мнению правительства, законопроект "позволит решить проблему продления срока временного пребывания иностранным гражданам, обучающимся в пределах квоты на подготовительных факультетах".

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