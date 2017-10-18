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Россия и Хорватия по итогам переговоров лидеров подписали шесть документов

Политика
18 октября, 17:27 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, октября. /ТАСС

В частности, подписан исполнительный протокол между правительствами двух стран о порядке реализации Соглашения между Россией и Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Хорватия заключили шесть совместных документов. Церемония подписания прошла в присутствии президентов Владимира Путина и Колинды Грабар-Китарович по итогам переговоров в Сочи.

Интервью

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович

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В частности, заключен меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по экономическому сотрудничеству на рынках третьих стран, две программы сотрудничества до 2019 года - в области культуры и между Генеральными прокуратурами России и Хорватии. Кроме того, подписаны протокол о сотрудничестве между министерствами внутренних дел и план консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Еще один подписанный документ - исполнительный протокол между правительствами РФ и Хорватии о порядке реализации Соглашения между Россией и Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 года.

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Персоны
Грабар-Китарович, Колинда Путин, Владимир Владимирович
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