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Рябков обсудил с главой ОДВЗЯИ активизацию работы по ратификации договора

Политика
18 октября, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Как указали в министерстве, в ходе беседы было подчеркнуто значение документа для международной безопасности и стабильности, а также важность его скорейшего вступления в силу

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил в среду с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассиной Зербо активизацию работы с восемью государствами, чья ратификация необходима для запуска договора. Об этом сообщили в МИД РФ.

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"В ходе беседы обсуждена проблематика договора и деятельности ПК ОДВЗЯИ, - информировали в российском дипведомстве. - В числе приоритетных мер обозначена необходимость активизации работы с остающимися восемью государствами, чья ратификация необходима для запуска договора".

Как указали в министерстве, в ходе беседы были "особо подчеркнуты значение ДВЗЯИ для международной безопасности и стабильности, а также важность его скорейшего вступления в силу". "Были рассмотрены вопросы взаимодействия между Российской Федерацией и Временным техническим секретариатом ПК ОДВЗЯИ по вопросам создания верификационного механизма договора", - отметили в МИД РФ.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Сейчас договор подписали 183 и ратифицировали 164 государства, однако он до сих пор не вступил в силу, поскольку его подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

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