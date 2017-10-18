СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Хорватию, сроки визита будут согласованы по дипканалам.

"Да, он [Путин] сказал, что он воспользуется этим любезным приглашением [президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович посетить республику], - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Но сроки, конечно, сейчас сразу никто не называл, они будут определены по дипломатическим каналам".

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пригласила российского лидера во время переговоров в Сочи посетить республику с первым официальным визитом. "Позвольте пригласить Вас в Республику Хорватию с официальным визитом", - обратилась она к Путину во время их встречи в Сочи, отметив, что ранее российские лидеры не приезжали в Хорватию с такими визитами. Путин бывал в республике лишь один раз - в 2007 году на Энергетическом форуме в рамках рабочего визита.

Грабар-Китарович, избранная президентом Хорватии в 2015 году, впервые приехала в Россию в этом качестве, хотя в 2006 году она уже посещала РФ в должности главы МИД. Всего с 2000 года руководители Хорватии совершили семь визитов в Россию. В частности, в 2014 году на тот момент президент Хорватии Иво Йосипович присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.