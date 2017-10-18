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Путин принял приглашение посетить Хорватию

Политика
18 октября, 18:57 UTC+3 СОЧИ 18, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что точные сроки визита пока не названы

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Хорватию, сроки визита будут согласованы по дипканалам.

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"Да, он [Путин] сказал, что он воспользуется этим любезным приглашением [президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович посетить республику], - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Но сроки, конечно, сейчас сразу никто не называл, они будут определены по дипломатическим каналам".

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пригласила российского лидера во время переговоров в Сочи посетить республику с первым официальным визитом. "Позвольте пригласить Вас в Республику Хорватию с официальным визитом", - обратилась она к Путину во время их встречи в Сочи, отметив, что ранее российские лидеры не приезжали в Хорватию с такими визитами. Путин бывал в республике лишь один раз - в 2007 году на Энергетическом форуме в рамках рабочего визита.

Грабар-Китарович, избранная президентом Хорватии в 2015 году, впервые приехала в Россию в этом качестве, хотя в 2006 году она уже посещала РФ в должности главы МИД. Всего с 2000 года руководители Хорватии совершили семь визитов в Россию. В частности, в 2014 году на тот момент президент Хорватии Иво Йосипович присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

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Персоны
Грабар-Китарович, Колинда Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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