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РФ и Хорватия выступают за освобождение Сирии от террористов ИГ

Политика
18 октября, 18:16 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, октября. /ТАСС

Президенты двух стран выразили надежду, что позитивная динамика стабилизации ситуации в Сирии будет сохраняться

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Президенты РФ и Хорватии Владимир Путин и Колинда Грабар-Китарович высказались за освобождение Сирии от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом журналистам по итогам переговоров глав государств сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, президенты обменялись мнениями по ситуации в Сирии и "выразили надежду на то, что такая еще хрупкая, но позитивная динамика стабилизации ситуации и освобождения большей части территории страны от террористов ИГИЛ (прежнее название террористической группировки - прим. ТАСС) будет сохраняться". Кроме того, продолжил Песков, стороны выразили удовлетворение первым опытом функционирования зон деэскалации в Сирии.

"В этом плане [у России и Хорватии] абсолютно сходные интересы, тем более, что деятельность террористов в Сирии, в регионе вокруг Сирии прямо или косвенно имеет пагубное влияние на рост и исламистских, и экстремистских тенденций в регионе вокруг Хорватии, где тоже много мусульман", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отметив, что на Балканах "фиксируются такие процессы - исламского и иного экстремизма".

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Персоны
Грабар-Китарович, Колинда Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
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