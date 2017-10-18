Песков считает, что у Собчак будут шансы в политике при учете волеизъявления граждан

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ксения Собчак имеет шансы в политике, если будет в своей работе опираться на волеизъявление граждан страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос телеканала "Дождь" о перспективах выдвижения Собчак в случае ее намерения баллотироваться в президенты РФ.
"Ксения очень талантливый человек, она набралась опыта в разных областях, она достаточно образована", - сказал Песков. "Но если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется с нуля набираться опыта, потому что политика отличается от журналистики, шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция", - подчеркнул он.
"Политика в первую очередь предполагает волеизъявление людей, это главный постулат", - отметил пресс-секретарь президента. "Если в какой-то степени Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление, то тогда безусловно у нее есть шансы в политике", - считает он.
Песков отметил, что не знает политических убеждений Собчак. "[Политические убеждения] - это сложная субстанция, это не какие-то лозунги", - сказал он. "Это что-то более эшелонированное, структурированное", - пояснил Песков.
Говоря о возможности выдвижения Собчак своей кандидатуры, пресс-секретарь президента отметил, что она "подходит под положение нашей Конституции" и может баллотироваться "разумеется, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые так же описаны нашим законодательством".
При этом Песков призвал дождаться заявления самой Собчак на эту тему. "Мы живем в таком мире, что, пока не объявили, на слово верить никому нельзя", - отметил он.