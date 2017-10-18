Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщается в среду на ее предвыборном сайте, адрес которого она разместила на своей странице в Instagram.

"Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", - говорится в сообщении на сайте.

В письме, опубликованном на сайте газеты "Ведомости", Собчак отмечает, что ее имя в избирательном бюллетене станет аналогом графы "Против всех", которую отменили в России на федеральных выборах.

"Ксения Собчак - в вашем бюллетене это и есть графа "Против всех", - говорится в письме.

"Я приглашаю все политические силы, готовые использовать мое выдвижение как трибуну, предъявлять свои претензии к сегодняшней ситуации и власти в рамках моей кампании, потому что это не компания за Собчак, это компания против того, как устроена наша политическая и общественная жизнь сегодня", - подчеркнула телеведущая.

Она заявила также, что в рамках избирательной кампании будет требовать допуска к выборам оппозиционера Алексея Навального и других кандидатов от либеральной оппозиции. В случае их регистрации на выборах она "готова координировать с ними свои усилия вплоть до снятия своей кандидатуры".

Собчак отметила также, что она находится "вне жестких идеологических рамок", что не принадлежит ни к одной из партий и что выступает против революции.

Кто уже заявил об участии в выборах

Избирательная кампания по выборам президента официально начнется в период 7-17 декабря, выборы пройдут 18 марта. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, должны пройти после назначения выборов Советом Федерации в декабре.

Согласно закону "О выборах президента РФ", кандидата на пост главы государства могут выдвигать как парламентские, так и непарламентские партии, однако последним для регистрации кандидата необходимо собрать в его поддержку 100 тысяч подписей избирателей. Гражданин РФ может баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец, ему для регистрации надо собрать 300 тысяч подписей.

В Центризбиркоме России ранее заявляли, что пока избирательная кампания не назначена, никто не является официальным кандидатом. После объявления о начале кампании ЦИК будет готов рассмотреть в установленном порядке документы всех претендентов на пост главы государства.

Кто уже заявил об участии в выборах

Ранее о намерении участвовать в президентской кампании уже заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, который планирует выдвинуться от Коммунистической партии социальной справедливости.

Президент России Владимир Путин пока не озвучивал решения об участии в выборах и не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пока не дал ответа на вопрос, будет ли он представлять компартию на выборах президента, однако заявил, что как руководитель партии должен быть готов к предвыборной гонке. "Единая Россия" и "Справедливая Россия" также пока не заявили о формате своего участия в президентских выборах.

О желании бороться за пост президента заявляет оппозиционер Алексей Навальный, осужденный на пять лет условно по делу о хищении средств фирмы "Кировлес". В соответствии с нормами российского избирательного законодательства осужденный по тяжкой статье не имеет права участвовать в выборах еще в течение 10 лет после снятия или погашения судимости. Навальный, однако, ссылается на соответствующий пункт Конституции РФ, который он трактует как запрет избирать и быть избранным лишь лицам, находящимся по приговору суда в местах лишения свободы. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила ранее, что у Навального появится возможность участвовать в выборах только после 2028 года.