МИД РФ: Москва в вопросе реформы ЕСПЧ выступает за деполитизацию механизма

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия по вопросу реформы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) выступает за его деполитизацию и ориентирование на неукоснительное соблюдение в деятельности суда принципа субсидиарности. Об этом в среду заявили в МИД РФ в связи с предстоящим визитом в Россию генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда.
"Заинтересованы в том, чтобы реформа ЕСПЧ была ориентирована на неукоснительное соблюдение в деятельности суда принципа субсидиарности, деполитизацию суда, строгое соблюдение им критериев приемлемости жалоб в ЕСПЧ, а также рамок своей юрисдикции, обеспечение устойчивости, последовательности и предсказуемости его прецедентной практики", - отметили в министерстве.