Песков: Собчак не согласовывала решение о своем выдвижении в президенты с Путиным

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак не проводила консультаций о возможности своего выдвижения на высший государственный пост с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ни с Путиным, ни с администрацией президента Ксения это решение не согласовывала", - заявил он.

Ранее в среду Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант "Против всех" и пригласила все политические силы таким образом предъявлять претензии к действующей власти.

В эфире телеканала "Дождь" Собчак рассказала, что недавно встречалась с Путиным, когда записывала с президентом интервью для фильма о ее отце Анатолии Собчаке. Она подчеркнула, что на тот момент она уже приняла решение баллотироваться, о чем и проинформировала главу государства. По словам Собчак, Путин отметил, что каждый вправе принимать свои решения и нести за них ответственность.

В среду, отвечая на вопрос того же телеканала, Песков выразил мнение, что Собчак будет иметь шансы добиться успеха в политике, если будет в своей работе опираться на волеизъявление граждан страны. При этом он отметил, что "ей придется с нуля набираться опыта, потому что политика отличается от журналистики, шоу-бизнеса".