Володин заявил, что Совет Европы навязывает Навального России как "вид санкций"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценивает призыв Комитета министров Совета Европы допустить оппозиционера Алексея Навального к президентским выборам в РФ как вмешательство во внутренние дела России и попытку навязать его как своеобразный вид санкций в отношении РФ.

Соответствующие высказывания спикера на закрытом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" журналистам привел политолог Алексей Чадаев.

В частности, прозвучал вопрос про отношение Володина к заявлению Комитета министров Совета Европы с призывом допустить Навального к участию в президентских выборах. "Во-первых, было два решения Европейского суда, что ни то, ни другое дело [в отношении Навального] не являются политическими, следовательно, призыв допустить его к участию к выборах - неуважение к законодательству РФ", - процитировал Чадаев слова спикера. "Они навязывают фигуру Навального одновременно с решением о продлении антироссийских санкций, и создается впечатление, что это делается из той же логики: Навальный навязывается как вид санкций против России, - отметил он. - По сути, этим осуществляется вмешательство во внутренние дела РФ.

"Поскольку по нашим нормам человек не имеет на это права, это неуважение к принципам права как к таковым", - изложил участник дискуссии позицию Володина на эту тему. Спикер в этой связи подчеркнул, что "решение суда надо уважать".

Судимость Навального

Навальный был осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата") по делу "Кировлеса", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких. Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав", гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.

Сам Навальный ранее заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах, так как в Конституции прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы, а он приговорен условно. Он говорил о намерении обжаловать в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться в президенты РФ с непогашенным условным сроком по тяжкой статье.