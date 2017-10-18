Володин подтвердил свой тезис о том, что "нет Путина - нет России"

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на закрытом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" подтвердил свой тезис 2014 года о том, что пока "есть [президент РФ Владимир] Путин - есть Россия, нет Путина - нет России".
"Был вопрос [Володину]: три года назад вы сказали, что нет - Путина нет России", - рассказал журналистам один из участников встречи. "На это он сказал: если вы за мной три года повторяете эти слова, три года про это думаете, то мы единомышленники. Но в отличие от вас я не стесняюсь это говорить", - привел собеседник слова Володина.
В октябре 2014 года на закрытой встрече с участниками "Валдайского клуба" в Сочи Володин заявил, что россияне воспринимают атаки на президента как атаки на свою страну и лично на себя, поэтому санкции в отношении РФ не расколют и не деморализуют страну, как рассчитывали некоторые.
Особый резонанс имел тезис Володина, который, по его мнению, наиболее четко отражает сегодняшнее состояние РФ и ее граждан, - что пока "есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России".