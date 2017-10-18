Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин подтвердил свой тезис о том, что "нет Путина - нет России"

Политика
18 октября, 20:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, октября. /ТАСС

Такое заявление спикер Госдумы сделал на закрытом заседании клуба "Валдай", сообщил один из участников встречи

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на закрытом заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" подтвердил свой тезис 2014 года о том, что пока "есть [президент РФ Владимир] Путин - есть Россия, нет Путина - нет России".

"Был вопрос [Володину]: три года назад вы сказали, что нет - Путина нет России", - рассказал журналистам один из участников встречи. "На это он сказал: если вы за мной три года повторяете эти слова, три года про это думаете, то мы единомышленники. Но в отличие от вас я не стесняюсь это говорить", - привел собеседник слова Володина.

В октябре 2014 года на закрытой встрече с участниками "Валдайского клуба" в Сочи Володин заявил, что россияне воспринимают атаки на президента как атаки на свою страну и лично на себя, поэтому санкции в отношении РФ не расколют и не деморализуют страну, как рассчитывали некоторые.

Особый резонанс имел тезис Володина, который, по его мнению, наиболее четко отражает сегодняшнее состояние РФ и ее граждан, - что пока "есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
2
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама