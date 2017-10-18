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Карасин и президент Туркмении обсудили двусторонние отношения

Политика
18 октября, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Заместитель министра иностранных дел России дал высокую оценку нынешнему уровню российско-туркменского взаимодействия

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в среду принял в Ашхабаде статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщили в МИД РФ. Карасин провел также переговоры с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.

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"В ходе бесед, прошедших в откровенной дружеской атмосфере, дана высокая оценка нынешнему уровню российско-туркменского взаимодействия, развивающегося на принципах стратегического партнерства, - отметили в министерстве. - Рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, импульс которым придали насыщенные итоги официального визита президента России Владимира Путина в Туркменистан 2 октября, а также ряд тем международной и региональной повесток дня".

Кроме того, Карасин провел в Ашхабаде совещание российских послов в государствах Центральной Азии. "Подробно рассмотрены ключевые аспекты региональной ситуации с учетом внешних факторов, в том числе обусловленных происходящими в Афганистане процессами, - отметили в МИД РФ. - Всесторонне обсуждены состояние и перспективы многоплановых связей России с государствами Центральной Азии, включая наше взаимодействие на региональной и международных площадках".

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Персоны
Карасин, Григорий Борисович Путин, Владимир Владимирович Бердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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