Карасин и президент Туркмении обсудили двусторонние отношения

Контактная группа положительно оценила продление особого статуса ДонбассаМеждународная панорама 18 октября, 21:26
Россиянин Медведев вышел во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 20:59
Комиссия МОК проведет слушания по делам российских спортсменов до конца ноябряСпорт 18 октября, 20:57
Порошенко отказался встречаться участвующими в акции протеста депутатами РадыМеждународная панорама 18 октября, 20:56
"Карабах" набрал первые очки в футбольной Лиге чемпионов, сыграв вничью с "Атлетико"Спорт 18 октября, 20:54
Петербургские социологи отмечают снижение уровня околофутбольного экстремизма в сетиСпорт 18 октября, 20:48
Кузнецова просит СК и Рособрнадзор расследовать случаи гибели детей на уроках физкультурыОбщество 18 октября, 20:45
Что понравилось иностранцам на Всемирном фестивале в СочиОбщество 18 октября, 20:41
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив "Металлург"Спорт 18 октября, 19:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в среду принял в Ашхабаде статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщили в МИД РФ. Карасин провел также переговоры с главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.
"В ходе бесед, прошедших в откровенной дружеской атмосфере, дана высокая оценка нынешнему уровню российско-туркменского взаимодействия, развивающегося на принципах стратегического партнерства, - отметили в министерстве. - Рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, импульс которым придали насыщенные итоги официального визита президента России Владимира Путина в Туркменистан 2 октября, а также ряд тем международной и региональной повесток дня".
Кроме того, Карасин провел в Ашхабаде совещание российских послов в государствах Центральной Азии. "Подробно рассмотрены ключевые аспекты региональной ситуации с учетом внешних факторов, в том числе обусловленных происходящими в Афганистане процессами, - отметили в МИД РФ. - Всесторонне обсуждены состояние и перспективы многоплановых связей России с государствами Центральной Азии, включая наше взаимодействие на региональной и международных площадках".