Оппозиционное движение "Солидарность" не поддержит Собчак на выборах президента

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Оппозиционное движение "Солидарность" не будет поддерживать телеведущую Ксению Собчак на выборах президента.
"Я не знаю, что изменилось. "Солидарность" поддержала на выборах [Алексея] Навального, и это решение мы не отменяли", - сказал председатель федерального политсовета движения "Солидарность", глава муниципального округа "Красносельский" Москвы Илья Яшин, отвечая на вопрос ТАСС о том, поддержат ли оппозиционеры Собчак, заявившую 18 октября о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ.
Движение "Солидарность" было создано в 2008 году, одним из его основателей был Борис Немцов.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года. Она отметила, что сторонники Навального распространяют ложные сведения о том, что у него есть право выдвигать свою кандидатуру на выборах в настоящее время. Памфилова поясняла, что Навальный, который заявлял о намерении баллотироваться на пост президента России, не может быть зарегистрирован кандидатом из-за судимости.