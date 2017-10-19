Лавров проведет в Архангельске встречу Совета Баренцева/Евроарктического региона

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в четверг в качестве председателя 16-ю министерскую встречу Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в Архангельске.
В СБЕР входят Россия, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Европейская комиссия. Встреча министров станет итоговым мероприятием российского руководства Советом в 2015-2017 годах.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, на заседании будут рассмотрены ключевые для Евроарктического региона вопросы, которые находились в фокусе российского председательства: совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры, защита окружающей среды и борьба с изменением климата, культурное сотрудничество и повышение привлекательности Севера для международного туризма.
В числе направлений работы России в период председательства в СБЕР также были развитие приграничных экономических связей, обеспечение прав коренных народов, образовательные, научные и молодежные обмены, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации.
По итогам встречи планируется принять совместную декларацию, в которой будут зафиксированы практические решения, нацеленные на дальнейшее устойчивое социально- экономическое и экологическое развитие Баренцева региона, в том числе в свете предстоящего в 2018 году 25-летнего юбилея Баренцева сотрудничества. В рамках мероприятий СБЕР в Архангельске состоится также вручение первой Баренцевой стипендии в области культурного сотрудничества.
На полях заседания запланирован ряд двусторонних встреч Лаврова с министрами иностранных дел стран - членов СБЕР. Председательство в СБЕР на очередной двухлетний период в соответствии с принципом ротации Россия передаст Швеции.