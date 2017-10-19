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Сахалинскую облдуму в Совете Федерации РФ будет представлять хирург Юрий Архаров

Политика
19 октября, 6:21 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 19, октября. /ТАСС

На посту члена Совфеда от Сахалинской Думы новый сенатор сменит Александра Верховского

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на очередном заседании выбрали членом Совета Федерации РФ от регионального парламента хирурга Углегорской ЦРБ Юрия Архарова. За него голоса отдали 19 из 24 депутатов, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний облдумы.

Выборы представителя Сахалинской Думы в Совете Федерации РФ прошли на заседании регионального парламента 19 октября. На пост сенатора претендовали два депутата - представитель партии "Единая Россия" Юрий Архаров и член КПРФ Светлана Иванова. В итоге 19 голосов парламентарии отдали за Юрия Архарова и пять - за Светлану Иванову. На посту члена Совфеда от Сахалинской Думы новый сенатор сменит Александра Верховского.

"Хочу поблагодарить депутатов фракции "Единая Россия" за выдвижение моей кандидатуры. Надеюсь, будем вместе работать над решением проблем сахалинцев и курильчан. Я сам являюсь жителем Углегорского района и не понаслышке знаю проблемы периферии. Сегодня нам надо совместно добиваться улучшения качества жизни островитян", - отметил на заседании Архаров.

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