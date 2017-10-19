Лавров: РФ рассчитывает на поддержку инициативы "Баренцева Давоса"

В Росгвардии не подтвердили факт массового отравления военнослужащих в ЕкатеринбургеНовости Урала 19 октября, 10:50
Источник: основная версия пожара в ТЦ "Синдика" - поджогПроисшествия 19 октября, 10:45
Около 400 болельщиков поддержат "Локомотив" в матче Лиги Европы против "Шерифа"Спорт 19 октября, 10:42
Для возмещения ущерба по делу экс-губернатора Юрченко арестована его недвижимостьПроисшествия 19 октября, 10:38
Научно-технологический центр будет создан на базе Академгородка НовосибирскаЭкономика и бизнес 19 октября, 10:26
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на МальтеМеждународная панорама 19 октября, 10:10
Митингующие у здания Рады пообещали не выпускать депутатов, пока они не примут законыМеждународная панорама 19 октября, 10:03
Полицейские на Урале по горячим следам задержали убийц двух женщин-продавцовНовости Урала 19 октября, 9:54
Иванка Трамп призналась, что в юности была панком и красила волосы в синий цветОбщество 19 октября, 9:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на поддержку своей инициативы о создании регионального форума высокого уровня в Баренцевом регионе - "Баренцева Давоса". Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона.
"Российское председательство выступило с предложением учредить региональный форум высокого уровня, своего рода "Баренцев Давос", в качестве постоянной дискуссионной площадки с участием представителей политических, деловых, научных кругов, СМИ для обсуждения всей баренцевой повестки дня", - сказал он.
"Рассчитываем на поддержку этой инициативы", - добавил Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что обеспечение устойчивого развития региона, создание в нем комфортных условий для проживания должны оставаться приоритетами работы Совета.
В ходе своего выступления Лавров также сообщил, что Россия выступает за совершенствование трансграничного взаимодействия в Баренцевом регионе в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Баренцев регион представляет собой обширную малонаселенную территорию с суровыми климатическими условиями, где ближайшие службы спасения зачастую находятся в другой стране, - сказал он. - В этой связи особое значение имеет совершенствование трансграничного взаимодействия в деле реагирования на чрезвычайные ситуации".
Глава МИД РФ отметил также работу по развитию транспортного сообщения в Баренцевом регионе. "По итогам встречи министров транспорта здесь же достигнут прогресс в разработке масштабного Совместного транспортного плана, предусматривающего формирование в Баренцевом регионе 16 трансграничных коридоров железнодорожного, автомобильного и морского видов сообщения, - добавил он. - Семь из них проходят по территории России. Предусматривается также развитие сети авиасообщения на севере Европы с задействованием аэропортов Архангельска, Мурманска, Киркинеса, Тромсе".
Российский министр иностранных дел также заявил, что работу по обеспечению интересов коренных народов Баренцева региона необходимо поставить на системную основу. Россия в период своего председательства в Совете Баренцева/Арктического региона (СБЕР) предприняла усилия в этом направлении, отметил он.
"Повышенное внимание уделялось поддержке коренных малочисленных народов Севера, - сказал Лавров. - В апреле в Москве состоялся первый Саммит коренных народов Баренцева региона, результаты которого призваны повысить эффективность механизмов защиты их интересов через диалог между ними и органами власти".
"Очевидно, что эту работу необходимо продолжать на системной основе", - добавил глава МИД РФ.