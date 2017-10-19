Лавров: РФ рассчитывает на поддержку инициативы "Баренцева Давоса"

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на поддержку своей инициативы о создании регионального форума высокого уровня в Баренцевом регионе - "Баренцева Давоса". Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона.

"Российское председательство выступило с предложением учредить региональный форум высокого уровня, своего рода "Баренцев Давос", в качестве постоянной дискуссионной площадки с участием представителей политических, деловых, научных кругов, СМИ для обсуждения всей баренцевой повестки дня", - сказал он.

"Рассчитываем на поддержку этой инициативы", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что обеспечение устойчивого развития региона, создание в нем комфортных условий для проживания должны оставаться приоритетами работы Совета.

Сотрудничество в сфере ЧС

В ходе своего выступления Лавров также сообщил, что Россия выступает за совершенствование трансграничного взаимодействия в Баренцевом регионе в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Баренцев регион представляет собой обширную малонаселенную территорию с суровыми климатическими условиями, где ближайшие службы спасения зачастую находятся в другой стране, - сказал он. - В этой связи особое значение имеет совершенствование трансграничного взаимодействия в деле реагирования на чрезвычайные ситуации".

Глава МИД РФ отметил также работу по развитию транспортного сообщения в Баренцевом регионе. "По итогам встречи министров транспорта здесь же достигнут прогресс в разработке масштабного Совместного транспортного плана, предусматривающего формирование в Баренцевом регионе 16 трансграничных коридоров железнодорожного, автомобильного и морского видов сообщения, - добавил он. - Семь из них проходят по территории России. Предусматривается также развитие сети авиасообщения на севере Европы с задействованием аэропортов Архангельска, Мурманска, Киркинеса, Тромсе".

Работа по коренным народам

Российский министр иностранных дел также заявил, что работу по обеспечению интересов коренных народов Баренцева региона необходимо поставить на системную основу. Россия в период своего председательства в Совете Баренцева/Арктического региона (СБЕР) предприняла усилия в этом направлении, отметил он.

"Повышенное внимание уделялось поддержке коренных малочисленных народов Севера, - сказал Лавров. - В апреле в Москве состоялся первый Саммит коренных народов Баренцева региона, результаты которого призваны повысить эффективность механизмов защиты их интересов через диалог между ними и органами власти".

"Очевидно, что эту работу необходимо продолжать на системной основе", - добавил глава МИД РФ.