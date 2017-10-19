Министры Баренцева региона примут новую редакцию плана сотрудничества в области климата

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Участники министерской встречи Совета Баренцева/Евроарктического региона одобрят новую редакцию плана сотрудничества по борьбе с изменениями климата. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Совета.
"На встрече министров окружающей среды в Сортавале констатированы успехи в ликвидации экологических "горячих точек" в Баренцевом регионе, - сказал он. - Важным результатом стала разработка новой редакции плана для Баренцева сотрудничества в связи с изменением климата, который нам предстоит одобрить сегодня".
Глава МИД РФ указал, что Баренцев регион обладает богатейшими ресурсами, однако к их использованию необходимо подходить рачительно, соблюдая экологические стандарты и учитывая интересы коренных народов региона.