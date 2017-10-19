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У главы думских единороссов появится заместитель по связям с фракциями в регионах

Политика
19 октября, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

По словам Сергея Неверова, взаимодействие с фракциями в заксобраниях субъектов РФ входит в число приоритетных направлений работы

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Еще один заместитель - по взаимодействию с фракциями в регионах - появится у руководителя фракции "Единой России" в Госдуме. Об этом сообщил в четверг лидер думских единороссов Сергей Неверов на селекторном совещании со спикерами региональных парламентов и руководителями фракций.

Он напомнил, что работа с фракциями "Единой России" в заксобраниях субъектов РФ является одним из приоритетов.

"Сейчас я предложил ввести еще одну должность - заместителя руководителя фракции, который будет заниматься непосредственно взаимодействием с фракциями региональными, чтобы мы могли в более тесном контакте обсуждать и настроить эту работу", - заявил Неверов.

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