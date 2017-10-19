Бюро столичного горкома КПРФ рекомендовало избрать Зубрилина главой фракции в Мосгордуме

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бюро московского городского комитета КПРФ рекомендовало депутата Мосгордумы Николая Зубрилина для избрания новым руководителем фракции коммунистов в столичном парламенте. Об этом сообщил в четверг ТАСС первый секретарь горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Пост руководителя фракции стал вакантным после того, как Андрей Клычков был назначен врио губернатора Орловской области. После его ухода в фракции КПРФ в Мосгордуме осталось четверо депутатов: Николай Губенко, Николай Зубрилин, внук Геннадия Зюганова Леонид Зюганов и Елена Шувалова. Ранее член ЦК КПРФ, секретарь московского городского комитета партии Владимир Родин сообщил ТАСС, что возглавить фракцию могут Зубрилин или Зюганов. Об этих кандидатурах также говорил ТАСС член президиума ЦК, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"В соответствии с законом и уставом партии бюро городского комитета рекомендует к избранию одного из депутатов фракции. Мы эту уставную норму выполнили и рекомендовали Николая Зубрилина, отдали это на решение президиума центрального комитета", - сказал Рашкин.

Президиум ЦК КПРФ должен принять окончательное решение и направить рекомендацию во фракцию. Этот руководящий партийный орган решает вопрос о главах фракций всех законодательных собраний субъектов, пояснил Рашкин.

"В следующий четверг будет заседание президиума, где будет окончательно принято решение. Президиум может принять решение любое, [выбрать ] любого из четырех депутатов, которые там есть", - отметил он. Затем фракция соберется на свое заседание и изберет руководителя. По закону она может выбрать любого депутата.