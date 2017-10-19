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Россия выразила озабоченность наращиванием присутствия НАТО на Балтике

Политика
19 октября, 12:09 дата обновления: 19 октября, 12:21 UTC+3

Глава МИД РФ заявил, что страна рассматривает "данные процессы как часть осознанной стратегической линии на сдерживание России"

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Москва считает наращивание присутствия НАТО на Балтике как часть осознанной линии на сдерживание России. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам министерской встречи Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

"Мы, конечно, озабочены развитием военно-политической ситуации на Балтике, наращиванием присутствия НАТО, - сказал он. - Рассматриваем данные процессы как часть осознанной стратегической линии на сдерживание России".

Лавров добавил, что Россия надеется, что Североатлантический альянс поймет необходимость сотрудничества с Москвой по военно-политической ситуации в Европе.

"Надеемся, что наши натовские коллеги когда-нибудь поймут необходимость такого диалога", - сказал он.

Глава МИД РФ также указал на необходимость обсудить реальную ситуация в Европе в военно-политической сфере на основе конкретных данных о военном потенциале и расходов на оборону.

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