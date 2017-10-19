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Лавров: ограничения Норвегии для россиян на Шпицбергене не соответствуют договоренностям

Политика
19 октября, 12:17 UTC+3

Об этом глава МИД РФ заявил по итогам министерской встречи Совета Баренцева/Евроарктического региона

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Россия считает, что ограничения со стороны Норвегии для россиян на Шпицбергене не вписывается в договоренности по архипелагу. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)

"Периодически у нас с нашими норвежскими соседями возникают проблемы, в том числе касательно ограничений на использование вертолетов треста "Арктикуголь", касательно разрешительного порядка научных исследований, разрешительного порядка доступа в районы которые представляют интерес с научной и туристической точки зрения, - отметил он. - Хотя, вот такие разрешительные требования, они не вписываются, по нашей оценке, в положение договора о Шпицбергене".

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