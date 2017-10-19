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Лавров: РФ поддерживает инициативу Швеции по созданию молодежного форума в СБЕР

Политика
19 октября, 12:30 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, октября. /ТАСС

Глава российского МИД также обратил внимание, что по итогам встречи была принята совместная декларация

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в создании молодежного форума в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) во время председательства Швеции. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи СБЕР.

"Мы активно поддержали намерение Швеции уделить особое внимание в предстоящие два года председательства вопросам молодежной политики, - сказал он. - Россия заинтересована в том, чтобы в нашем совете был сформирован еще один союз, молодежный форум, на уровне правительств и территориально-муниципальных образований".

Министр также обратил внимание, что по итогам встречи была принята совместная декларация. "Эта декларация закрепляет достигнутые результаты и ориентиры для дальнейшего взаимодействия", - подчеркнул он.

Совет Баренцева/Евроарктического региона учрежден как форум регионального сотрудничества в 1993 году. В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также комиссия Европейских сообществ. На встрече в Архангельске председательство в этой структуре перейдет от России к Швеции.

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