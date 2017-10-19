Лавров: устойчивое развитие Арктики возможно только при участии всех членов СБЕР

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Стабильное развитие арктических территорий реально лишь при условии сотрудничества всех стран Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Совета.
"Отрадно, что у нас общие цели: укреплять устойчивое развитие северных территорий, повышать качество жизни граждан, разрабатывать природные ресурсы без ущерба для арктической природы, - отметил он. - Понятно, что все эти задачи можно решать лишь путем сопряжения усилий всех участников Баренцева процесса".
"Сегодняшняя дискуссия подтвердила, что у нашего сотрудничества на севере Европы очень хорошие перспективы, - добавил Лавров. - Наша деятельность развивается прагматично, носит прикладной, практический характер, это позволяет реально продвигаться по разным направлениям взаимодействия".
Глава МИД РФ также передал министру иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём символ председательства в СБЕР и пожелал своей шведской коллеге "успехов во главе Совета".
Совет Баренцева/Евроарктического региона был учрежден как форум регионального сотрудничества в 1993 году. В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также комиссия Европейских сообществ. На встрече в Архангельске председательство в этой структуре перешло от России к Швеции.