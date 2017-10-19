Лавров назвал смешными домыслы о вмешательство РФ в выборы в Швеции

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал смешными домыслы о возможное вмешательство РФ в выборы в Швеции. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).
"Хотя кто-то нас обвиняет, что мы будем в ваши выборы опять вмешиваться, как я понимаю, - в шутку сказал Лавров, обращаясь к главе МИД Швеции. - Но, я уверен, что те, кто следят за реальной ситуацией, понимают, насколько это все смешно".
"У нас хорошее сотрудничество со Швецией, и возобновляются контакты между парламентариями и по военной линии, - отметил глава российского дипведомства. - Мы открыты к такому взаимодействию, настолько широко, настолько глубоко, насколько это будет комфортно для наших соседей".