Лавров: тезис об агрессивности РФ используется Западом для оболванивания избирателей

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Тезис об агрессивности России вбивается в мозги западных обывателей и используется для оболванивания избирателей. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам министерской встречи Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).
В качестве примера глава МИД РФ привел реакцию Запада на российско-белорусские учения "Запад-2017", которая, по его словам, озадачила Москву. "Им [учениям] приклеили ярлык наступательных, нетранспарентных, хотя РФ задолго до проведения этих учений вместе с Белоруссией пригласила наблюдателей из зарубежных стран, в том числе из стран НАТО, в том числе и на полевые тренировки, и наблюдатели приехали и с удовольствием все это наблюдали, - отметил он. - Но эта вот идеологическая атака, попытка вбить в мозги обывателей тезис об агрессивности РФ - она продолжается, и практически никто из СМИ по-честному не написал, что на самом деле происходило с транспарентностью вокруг этих учений".
"А чего стоит сказка о том, что российские войска останутся в Белоруссии после учений? - продолжил Лавров. - И самое смешное, что когда эти учения уже закончились и российские войска, участвовавшие в них, давным-давно вернулись на базы постоянной дислокации, [на Западе] до сих продолжают утверждать, что там какие-то военнослужащие все-таки остались. Это печально, что взрослые люди занимаются таким оболваниванием своих избирателей".
В этой связи министр обратил также внимание на многонациональные военные учения Aurora-2017, которые состоялись в сентябре у российских границ и были преподнесены как "сугубо оборонительные и продиктованные резким обострением ситуации в сфере безопасности". "Там впервые, на этих учениях, у наших границ была задействована тяжелая бронетехника США", - добавил он.
"Мы видим, кстати сказать, как наши шведские соседи регулярно участвуют в учениях, которые проводит НАТО, - подчеркнул Лавров. - Мы слышим призывы или обещания принять Швецию и Финляндию в ряды Североатлантического альянса. Повторю еще раз: каждое государство, каждая страна имеет суверенное право самой определять свою внешнюю политику, определять свои альянсы, выбирать способ обеспечения своей безопасности. Безусловно, на наш взгляд, нейтралитет Финляндии и Швеции до сих пор был одним из завоеваний их внешней политики и вносит по-прежнему очень важный вклад в усилия по нормализации и поддержанию стабильности на европейском континенте".