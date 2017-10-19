Замглавы МИД РФ и представитель ФАТХ обсудили ход преодоления внутрипалестинского раскола

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с членом ЦК движения ФАТХ Аззамом аль-Ахмедом вопросы преодоления внутрипалестинского раскола. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ по итогам встречи.
"В ходе беседы аль-Ахмед поделился деталями подписанного 12 октября в Каире соглашения между ФАТХ и ХАМАС об осуществлении шагов по преодолению внутрипалестинского раскола, - сказали в дипведомстве. - Выражена признательность России за ее последовательную поддержку восстановления палестинского национального единства и посреднические усилия, направленные на достижение такого результата".
"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция России в пользу консолидации палестинских рядов на политической платформе Организации освобождения Палестины, без чего невозможна практическая реализация законных чаяний палестинского народа на создание собственного независимого государства, живущего в мире и безопасности с Израилем", - указали в МИД РФ.
ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение об окончательном примирении 12 октября в Каире. Согласно достигнутым договоренностям, палестинское правительство национального согласия возьмет на себя всю полноту полномочий на всех палестинских территориях - на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа - не позднее 1 декабря. Было также объявлено о созыве в египетской столице 21 ноября встречи всех палестинских политических партий и организаций для обсуждения дальнейших шагов по достижению национального единства.