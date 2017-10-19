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Песков: Кремль не готовит предвыборную кампанию Собчак и не консультирует ее

Политика
19 октября, 14:18 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле Ксению Собчак "достойным соперником", отметил, что избирательная компания еще не началась

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Кремль не готовит кампанию Ксении Собчак, заявившей ранее о намерении участвовать в президентских выборах. "Нет, это не так", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о том, оказывает ли администрация президента помощь потенциальному кандидату в подготовке кампании.

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Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Владимир Путин на встрече с Собчак якобы выразил недовольство ее планами принять участие в выборах президента. Представитель Кремля пояснил, что он сам не присутствовал на этой встрече.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле Собчак "достойным соперником", Песков отметил, что сама избирательная кампания еще не началась и никто из кандидатов не зарегистрирован. "Пока вряд ли можно говорить о каких-то соперниках Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться", - считает он. По словам Пескова, сейчас Путин полностью сконцентрирован на президентской работе".

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