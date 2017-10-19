Песков: участие Суркова в открытии памятника героям Донбасса никак не дискредитирует РФ

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что участие помощника главы государства Владислава Суркова в церемонии открытия памятника героям Донбасса дискредитирует РФ как страну-посредника в урегулировании конфликта на Украине.
"Нет, мы так не считаем", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. "Все-таки речь идет о том, что герои, как говорят авторы памятника, защищали Донбасс от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины. Вы знаете, какие события спровоцировали все то, что сейчас происходит на юго-востоке Украины", - отметил Песков.
"Россия была и остается гарантом минских договоренностей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемерно способствовать выполнению минских договоренностей теми сторонами, которым надлежит это сделать", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Открытие памятника в Ростове-на-Дону, в котором принял участие Сурков, состоялось 16 октября.