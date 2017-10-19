Глава администрации Нижнего Новгорода подал в отставку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку и пожелал коллегам "достойно продолжать выполнять свои обязанности". Об этом сообщили в четверг в пресс- службе городской администрации.

"Я хочу поблагодарить коллег - от заместителей, глав администраций районов до каждого сотрудника администрации города, муниципальных предприятий - за совместную работу и попросить о самом главном на сегодня: достойно продолжать выполнять свои обязанности. Вопросы отопительного сезона, зимнего содержания улиц и дорог города, функционирования общественного транспорта сейчас должны быть на особом контроле. На этих вопросах нужно сосредоточиться в первую очередь. Это важно для горожан. Администрация города должна работать", - цитируют в пресс-службе Белова.

Как отметил Белов, за неполных два года его работы на посту главы городской администрации удалось не только стабилизировать ситуацию, сбалансировать доходы и расходы, но и "заложить фундамент для роста". Речь идет о том, что Нижний Новгород вошел в крупные федеральные проекты по масштабному ремонту дорог, дворовых территорий, общественных пространств.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил региональному парламенту выстроить единую вертикаль в системе управления Нижнего Новгорода вместо существующих сейчас главы города и главы администрации.

Он проинформировал депутатский корпус о том, что такой законопроект планирует внести на их рассмотрение.

По словам Никитина, существующая с 2010 года система управления городом не соответствует тем задачам, которые стоят перед Нижним Новгородом. При этом врио главы региона отметил, что система избрания главы города останется прежней, то есть избирать на пост будут через представление соответствующего кандидата конкурсной комиссии на рассмотрение гордумы.

Также он предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова на пост сити-менеджера Нижнего Новгорода в случае перехода на единую вертикаль власти в системе управления городом.