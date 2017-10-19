Путин: США ведут себя "несолидно", не исполняя обязательства по утилизации плутония

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. РФ выполнила все взятые на себя обязательства по утилизации плутония, США же, не исполнив свою часть требований, ведут себя "несолидно". Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Будучи в свое время инициатором Конвенции о запрещении химического оружия и о международной безопасности, сами инициировав эти соглашения, США своих обязательств не исполняют, по сей день остаются единственным и самым мощным обладателем этого вида оружия массового уничтожения. Более того, США передвинули сроки ликвидации своего химоружия с 2007 года аж на 2023 год. Для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля за вооружениями, это несолидно", - сказал Путин.

При этом он указал, что в России этот процесс был полностью завершен 27 сентябре 2017 года. "Тем самым наша страна внесла серьезный вклад в укрепление международной безопасности", - добавил Путин.

Глава российского государства обратил внимание и на то, что ведущие западные СМИ "предпочли об этом факте умолчать, не заметили, только где-то в Канаде промелькнуло один раз, все затихло". "А ведь ранее накопленным арсеналов советского и российского химического оружия можно было неоднократно уничтожить все живое на нашей планете", - заявил Путин.

США фактически прекратили работу в области мирного использования ядерной энергии

Российский лидер напомнил, что США с 2014 года фактически прекратили работу в рамках соглашений с Россией в области мирного использования ядерной энергии, в том числе в рамках соглашения об утилизации оружейного плутония от 2000 года, предусматривающего зеркальные действия сторон по необратимому переводу оружейного плутония в состояние, не позволяющее использовать его в военных целях. Он подчеркнул, что Россия выполнила все взятые на себя обязательства по этому соглашению, США же затянули строительство завода по переработке плутония, затем вовсе заморозив стройку, при этом в 2018 году планируется свертывание и консервация этого объекта. Что же касается утилизации плутония, то, как отметил Путин, в Вашингтоне предполагают для меры, не гарантирующие необратимый перевод в неоружейное состояние.

Кроме того, Путин указал, что Россия более 17 лет назад ратифицировала договор о запрещении ядерных испытаний, а США не сделали этого до сих пор. "Критическая масса проблем в сфере глобальной безопасности нарастает", - посетовал он.

Миру пора отказаться от устаревшей повестки дня и посмотреть вперед

Президент при этом подчеркнул, что миру "пора отказаться от устаревшей повестки дня, нужно посмотреть вперед, перестать оглядываться назад". "Давно назрел откровенный разговор, участниками которого была не только некая группа избранных, вроде как самых достойных и продвинутых, а все глобальное сообщество, представители разных континентов, культурно-исторических традиций, политико-экономических систем", - сказал он. По словам Путина, в меняющемся мире нельзя "позволить себе не быть гибкими, открытиями, способными на быструю и точную реакцию".