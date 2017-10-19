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Матвиенко: Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Хорватией

Политика
19 октября, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в РФ - это "важнейшее событие в российско-хорватских отношениях"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении взаимодействия с Хорватией в самых разных сферах. Об этом сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом республики Колиндой Грабар-Китарович.

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"Визит президента Хорватии в Россию - это демонстрация хорватского руководства заинтересованности в развитии расширения сотрудничества в разных сферах с РФ. Мы такой настрой приветствуем. Со своей стороны хочу сказать, что Россия также заинтересована в расширении и углублении сотрудничества, взаимодействия с Хорватией в самых разных сферах - экономической, гуманитарной, культурной", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что визит президента Хорватии в РФ - это "важнейшее событие в российско-хорватских отношениях". "Я убеждена, что Ваш визит придаст новый импульс, новую динамику российско-хорватским отношениям, новые возможности нашим взаимодействиям", - сказала Матвиенко.

Она отметила важность проведения экономического российско-хорватского форума, который состоялся в рамках визита Грабар-Китарович в Россию. Матвиенко также указала, что для наращивания объемов взаимной торговли и развития экономических связей необходимо чаще практиковать встречи представителей бизнеса двух стран.

По ее словам, для бизнеса очень важным сигналом является визит президента Хорватии в Россию, который стал "демонстрацией того, что между РФ и Хорватией нет каких- либо политических противоречий". При таких политических отношениях бизнесмены будут инвестировать, развивать свой бизнес, понимая, что нет политических рисков, заявила Матвиенко.

Она согласилась, что у сторон есть разные взгляды по некоторым проблемам, "есть разное понимание тех или иных вещей, но в рамках диалога мы должны слышать и слушать друг друга, стараться искать взаимоприемлемые решения".

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Персоны
Грабар-Китарович, Колинда Матвиенко, Валентина Ивановна
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