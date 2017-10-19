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Путин рассказал о работе специалистов из США на российских ядерных объектах

Политика
19 октября, 17:53 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, октября. /ТАСС

Президент России напомнил, что в рамках выполнения российских обязательств по ядерному соглашению американцы совершили 620 проверочных визитов

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© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что РФ продемонстрировала беспрецедентную открытость в ядерной сфере, не встретив взаимности со стороны США.

Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства напомнил о том, как выполнялись российско-американские соглашения в ядерной сфере. "В 1990-х годах было заключено несколько знаковых двусторонних соглашений. Первое - 17 июня 1992 года и второе - 18 февраля 1993 года программа ВОУ-НОУ, это высокообогащенный уран переводился в низкообогащенный уран. Проекты по первому соглашению касались модернизации систем контроля, учета и физической защиты ядерных материалов, демонтажа и утилизации подводных лодок и радиоизотопных термоэлектрических генераторов", - сказал Путин.

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Он сообщил, что "в рамках выполнения российских обязательств американцы совершили - прошу внимания, это не секретная информация, но просто об этом мало кто знает - 620 проверочных визитов, причем, в святая святых российского ядерного оружейного комплекса, на предприятия, занимающиеся разработкой ядерных зарядов и ядерных боеприпасов, наработкой плутония и урана оружейного качества". "США получили доступ на все совершенно секретные объекты Российской Федерации, при этом соглашение носило фактически односторонний характер", - подчеркнул президент.

По его данным, "в рамках второго соглашения американцы совершили еще 170 визитов теперь на наши обогатительные комбинаты, причем в самые закрытые зоны - в узлы смешивания и на склады хранения материалов". "На самом мощном в мире ядерном обогатительном уральском электрохимическом комбинате был даже оборудован постоянно действующий американский наблюдательный пост, а прямо в цехах этого комбината были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день ходили на работу, а в их помещениях, как водится в таком случае, на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги", - привел пример глава государства.

Он отметил, что "кроме того, был составлен список из ста американской специалистов от 10 различных организаций США, которые получили право проводить дополнительные инспекции в любое время и без всякого предупреждения". "И все это продолжалось на продолжении 10 лет", - обратил внимание Путин. "Каждый шаг российской стороны скрупулезно контролировался американскими специалистами тогда, как сами США ограничились гораздо более скромными сокращениями своего ядерного арсенала, причем сугубо в порядке доброй воли. Наши специалисты посещали предприятия ядерно- оружейного комплекса США тоже, но только по приглашению и на условиях, определенных самой американской стороной", - сказал Путин. По его оценке, "с российской стороны была продемонстрирована абсолютно беспрецедентная открытость и доверие".

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