Путин неоднозначно оценивает итоги революции 1917 года

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что Октябрьская революция 1917 года в России дала много преимуществ западным странам. Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства напомнил несколько страниц из отечественной истории. По его словам, в прошлом были такие моменты, когда "вслед за успешным технологическим, индустриальным рывком следовали драматические потрясения и революционные срывы, потому что не были вовремя разрешены накопившиеся социальные противоречия, преодолены явные общественные анахронизмы".

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"Революция - это всегда следствие дефицита ответственности как тех, кто хотел бы законсервировать, заморозить отживший, явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием", - уверен российский лидер.

По его словам, "сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к русской революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были ее результаты, как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий". "Зададимся вопросом: разве нельзя было развиваться ни через революцию, а по эволюционному пути, ни ценой разрушения государственности, беспощадного слома миллионов человеческих судеб, а путем постепенного, последовательного движения вперед?" - предложил Путин.

"Вместе с тем, общественная модель, идеология, во многом утопичная, которую на первом этапе после революции 1917 года пыталось реализовать образовавшееся государство, дала мощный стимул для преобразований по всему миру - это очевидный факт, это надо признать", - считает президент. Он уточнил, что революция "вызвала серьезную переоценку модели развития, породила соперничество и конкуренцию, выгоду из которой в большей степени извлек так называемый Запад". "Это не только политические победы по итогам так называемой холодной войны, а совсем другое. Ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения ХХ века - повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации, которые еще несколько десятилетий назад была постыдной практикой во многих странах, включая Соединенные Штаты", - перечислил Путин.

Он отметил, что "после радикальных изменений, которые произошли в нашей стране и в мире на рубеже 1980-90-х годов, возник действительно уникальный шанс открыть по-настоящему новую страницу истории". Президент уточнил, что имеет в виду период после того, как прекратил существование СССР. "К сожалению, западные партнеры, разделив геополитическое наследие с СССР, уверовали в собственную неоспоримую правоту, объявив себя победителями в холодной войне, стали открыто вмешиваться в дела суверенных государств, экспортировать демократию также, как в свое время советское руководство пыталось экспортировать социалистическую революцию по всеми миру", - подчеркнул глава государства.

"Мы столкнулись с переделом сфер влияния и расширением НАТО, а самоуверенность всегда оборачивается ошибками. Итог печален. Это потерянные два с половиной десятилетия, множество упущенных возможностей и тяжелый груз взаимного недоверия. Глобальный дисбаланс только усилился", - убежден российский лидер. "Да, мы слышим декларации о приверженности решению мировых проблем, однако на деле видим все больше проявлений эгоизма, эрозии подвергаются международные институты, призванные гармонизировать интересы и формулировать совместную повестку дня, девальвируются базовые многосторонние международные договоры и важнейшие двусторонние соглашения", - перечислил Путин.