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Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами Каспия

Политика
19 октября, 18:24 дата обновления: 19 октября, 18:44 UTC+3
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Материал из 1 страницы
Специальный представитель по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов

Специальный представитель по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова своим специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспия. Соответствующий указ размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича специальным представителем президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона", - говорится в документе.

3 октября президент РФ принял отставку 71-летнего Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил врио главы региона 68-летнего Владимира Васильева, бывшего до этого вице-спикером Госдумы и председателем парламентской фракции "Единой России".
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