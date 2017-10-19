Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами Каспия

Специальный представитель по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов © Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова своим специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспия. Соответствующий указ размещен в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича специальным представителем президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона", - говорится в документе.

3 октября президент РФ принял отставку 71-летнего Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года, и назначил врио главы региона 68-летнего Владимира Васильева, бывшего до этого вице-спикером Госдумы и председателем парламентской фракции "Единой России".