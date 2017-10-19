Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами Каспия

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова своим специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспия. Соответствующий указ размещен в четверг на официальном портале правовой информации.
"Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича специальным представителем президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона", - говорится в документе.