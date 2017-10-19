Путин: реакция России на выход США из РСМД будет мгновенной и зеркальной

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что реакция России на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет мгновенной и зеркальной.
"Если есть желание выйти из договора (РСМД - прим. ТАСС) у наших американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным - хочу об этом сразу предупредить - и зеркальным", - заявил он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".