Путин: реакция России на выход США из РСМД будет мгновенной и зеркальной

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что реакция России на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет мгновенной и зеркальной.

"Если есть желание выйти из договора (РСМД - прим. ТАСС) у наших американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным - хочу об этом сразу предупредить - и зеркальным", - заявил он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".