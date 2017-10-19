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Путин: РФ готова двигаться к ядерному разоружению по мере развития неядерного потенциала

Политика
19 октября, 18:31 дата обновления: 19 октября, 18:41 UTC+3

При этом президент обратил внимание, что современные высокотехнологичные государства развивают другие виды вооружения, которые лишь немного уступают ядерному

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россия будет стремиться ко всеобщему ядерному разоружению, но готова и развивать новые виды неядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"На вопрос, возможно ли ядерное разоружение, или нет, я скажу: да, это возможно. Хочет ли Россия всеобщего ядерного разоружения или нет? Ответ тоже утвердительный: да, хочет, и будет к этому стремиться", - сказал российский лидер.

При этом он обратил внимание, что современные высокотехнологичные ядерные государства развивают другие виды вооружения, лишь немного уступающие ядерному по своей разрушительной силе, но зато гораздо более точные. "Атомная бомба ведь или ракета - это стрельба по площадям. Мощный заряд, который поражает огромную территорию и силой взрыва, и силой излучения", - отметил президент РФ.

Он обратил внимание, что другие страны говорят о своей готовности к ядерному разоружению ровно настолько, насколько они продвинуты в разработке и постановке на вооружение новых систем. "Хочу сразу сказать, что и мы к этому готовы будем, внимательно наблюдая за тем, что происходит в мире [и] по мере того как у нашей страны будут появляться новые системы оружия, даже в неядерном исполнении", - подчеркнул Путин.

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