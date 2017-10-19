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Проверки организаций низкой категории риска в сфере ГО могут быть отменены

Политика
19 октября, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Такой проект закона представил Госдуме замглавы МЧС России Сергей Кададов

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Замглавы МЧС России Сергей Кададов представил в Госдуме проект федерального закона о государственном надзоре и муниципальном контроле над организациями в области гражданской обороны, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России.

"Согласно законопроекту, все юридические лица и индивидуальные предприниматели будут отнесены к одной из четырех категорий риска с периодичностью проведения плановых надзорных мероприятий раз в два и три года и не чаще, чем раз в пять лет. Плановые проверки не будут проводиться в отношении организаций категории низкого риска", - процитировал Кададова сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что количество организаций, в отношении которых планируется осуществлять на плановой основе государственный надзор в области гражданской обороны, снизится в 3,6 раза и составит около 57 тыс., в области защиты от чрезвычайных ситуаций - на 29% и составит около 10 тыс. В настоящее время эти показатели составляют 206 и 14 тысяч соответственно.

Кададов напомнил, что "на сегодняшний день надзорные функции в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляются одним должностным лицом органов федерального и территориального уровней МЧС России в рамках единой системы государственных надзоров МЧС России". В соответствии с организованной в МЧС трехуровневой системой управления, охватывающей федеральный, региональный и местный уровни, к последнему относятся территориальные, объектовые и специальные пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы, созданные и функционирующие в форме федеральных государственных бюджетных учреждений.

По словам замминистра, необходимо наделить такие учреждения полномочиями по осуществлению надзорных функций в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. "Одновременно с 2017 года федеральный государственный пожарный надзор, осуществляемый в том числе учреждениями ФПС, проводится с применением риск-ориентированного подхода, что позволило сократить количество плановых проверок в целом и сделать их реже", - подчеркнул он.

Кададов отметил, что в 2017 году проведено около 40 тыс. плановых проверок - это на 46,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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Кададов, Сергей Александрович
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