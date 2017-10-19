Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: есть основания полагать, что террористы в Сирии будут в ближайшее время уничтожены

Политика
19 октября, 18:56 дата обновления: 19 октября, 19:47 UTC+3

При этом президент отметил, что победа над радикалами в Сирии вовсе не повод радоваться тому, что с терроризмом покончено

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Есть основания полагать, что террористы в Сирии будут в ближайшее время уничтожены, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Есть все основания полагать, скажу осторожно, что террористов, мы там [в Сирии] в ближайшее время добьем, но это не повод для того, чтобы радоваться и считать, что с этим покончено", - сказал он.

ТАСС/Ruptly

Путин отметил, что угроза превращения зон деэскалации в раздел Сирии существует, но РФ надеется, что взаимодействие всех сил в стране позволит этого избежать. 

"Такая угроза существует, но мне бы хотелось, чтобы это был не раздел Сирии, а наоборот, чтобы после образования зон деэскалации, те люди, которые будут контролировать ситуацию в этих зонах, начали бы контактировать с Дамаском, правительством Сирии, а это во многих местах уже происходит", - сказал Путин.

Он привел в пример территорию на юге Дамаска, находящуюся под контролем вооруженной оппозиции, жители которой "каждый день ходят на работу в Дамаск, а потом возвращаются - все-таки жизнь заставляет их коммуницировать". "Я очень надеюсь, что такая практика сложится и по другим зонам деэскалации, и постепенно и начнется на бытовом уровне, на экономическом уровне взаимодействие, которое должно неизбежно перерасти в политические договорённости долгосрочного характера", - добавил Путин.

Президент также заявил, что Россия и США добиваются позитивных шагов в Сирии, опыт подобного взаимодействия нужно распространить и на другие сферы. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на сессии клуба "Валдай", отвечая на вопрос о том, видит ли он перспективы развития российско-американских отношений.

"У нас диалог-то есть, он идет на рабочем уровне - на уровне спецслужб, министерств обороны, иностранных дел, почти в еженедельном режиме. Мы же добиваемся каких-то совместных результатов [в Сирии], значит можем это делать. Я думаю, что это надо распространить и на другие сферы нашего взаимодействия", - сказал российский лидер.

Он отметил, что во времена американо-советских отношений было больше противоречий, но и взаимного уважения тоже было больше. "Я с трудом могу себе представлять, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали бы советские флаги. А вы [американцы] это сделали [сняли российские флаги с закрытых дипобъектов в США]", - привел пример Путин, отвечая на вопрос американского участника дискуссии.

По словам президента РФ, неуважение проявляется "не только в таких показательных акциях", но и в содержательных вещах. Путин при этом назвал ясным, что такое уважение должно быть подкреплено экономической и военной мощью. "Мы сами, отчасти, в значительной степени виноваты, что поставили себя в такое положение - в такое унизительное как в 1990-е годы, когда пустили вас [американцев] на свои ядерные объекты, ожидая ответной реакции. Но ее не последовало, и ожидать-то такого было глупо со стороны тех, кто это делал тогда в новой России", - заметил глава государства.

Российский лидер заключил, что общие интересы в решении ряда вопросов должны настраивать на мысль о наличии хороших перспектив для российско-американских отношений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
2
В Госдуме заявили, что у России есть потенциал, чтобы кормить 1,3 млрд человек
3
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
4
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у Этуша
5
Путин: ЕГЭ ограничивает творчество
6
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама