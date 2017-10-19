Путин: есть основания полагать, что террористы в Сирии будут в ближайшее время уничтожены

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Есть основания полагать, что террористы в Сирии будут в ближайшее время уничтожены, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Есть все основания полагать, скажу осторожно, что террористов, мы там [в Сирии] в ближайшее время добьем, но это не повод для того, чтобы радоваться и считать, что с этим покончено", - сказал он.

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Путин отметил, что угроза превращения зон деэскалации в раздел Сирии существует, но РФ надеется, что взаимодействие всех сил в стране позволит этого избежать.

"Такая угроза существует, но мне бы хотелось, чтобы это был не раздел Сирии, а наоборот, чтобы после образования зон деэскалации, те люди, которые будут контролировать ситуацию в этих зонах, начали бы контактировать с Дамаском, правительством Сирии, а это во многих местах уже происходит", - сказал Путин.

Он привел в пример территорию на юге Дамаска, находящуюся под контролем вооруженной оппозиции, жители которой "каждый день ходят на работу в Дамаск, а потом возвращаются - все-таки жизнь заставляет их коммуницировать". "Я очень надеюсь, что такая практика сложится и по другим зонам деэскалации, и постепенно и начнется на бытовом уровне, на экономическом уровне взаимодействие, которое должно неизбежно перерасти в политические договорённости долгосрочного характера", - добавил Путин.

Президент также заявил, что Россия и США добиваются позитивных шагов в Сирии, опыт подобного взаимодействия нужно распространить и на другие сферы. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на сессии клуба "Валдай", отвечая на вопрос о том, видит ли он перспективы развития российско-американских отношений.

"У нас диалог-то есть, он идет на рабочем уровне - на уровне спецслужб, министерств обороны, иностранных дел, почти в еженедельном режиме. Мы же добиваемся каких-то совместных результатов [в Сирии], значит можем это делать. Я думаю, что это надо распространить и на другие сферы нашего взаимодействия", - сказал российский лидер.

Он отметил, что во времена американо-советских отношений было больше противоречий, но и взаимного уважения тоже было больше. "Я с трудом могу себе представлять, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали бы советские флаги. А вы [американцы] это сделали [сняли российские флаги с закрытых дипобъектов в США]", - привел пример Путин, отвечая на вопрос американского участника дискуссии.

По словам президента РФ, неуважение проявляется "не только в таких показательных акциях", но и в содержательных вещах. Путин при этом назвал ясным, что такое уважение должно быть подкреплено экономической и военной мощью. "Мы сами, отчасти, в значительной степени виноваты, что поставили себя в такое положение - в такое унизительное как в 1990-е годы, когда пустили вас [американцев] на свои ядерные объекты, ожидая ответной реакции. Но ее не последовало, и ожидать-то такого было глупо со стороны тех, кто это делал тогда в новой России", - заметил глава государства.

Российский лидер заключил, что общие интересы в решении ряда вопросов должны настраивать на мысль о наличии хороших перспектив для российско-американских отношений.