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Путин: РФ будет реагировать мгновенно в ответ на ограничения российских СМИ на Западе

Политика
19 октября, 19:00 UTC+3

По словам президента, "как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших СМИ, тут же последует зеркальный ответ"

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Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россия будет мгновенно и зеркально реагировать на ограничения российских СМИ на Западе, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Со слабым партнером не считаются, с ним не разговаривают, его интересы в расчет не принимаются, поэтому в данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро, - заверил Путин. - Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших СМИ, тут же последует зеркальный ответ".

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