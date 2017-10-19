Путин: РФ будет реагировать мгновенно в ответ на ограничения российских СМИ на Западе

ТАСС/Ruptly

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россия будет мгновенно и зеркально реагировать на ограничения российских СМИ на Западе, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Со слабым партнером не считаются, с ним не разговаривают, его интересы в расчет не принимаются, поэтому в данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро, - заверил Путин. - Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших СМИ, тут же последует зеркальный ответ".